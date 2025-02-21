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Регион
21 февраля, 15:47

Медведев: Когда мы едины, победить Россию невозможно

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами заявил, что победить Россию невозможно, пока она остается сплочённой. Он отметил, что именно нападки врагов объединили народ.

«Только когда на нашу страну посыпались неприятности, когда нашим людям пришлось объединиться для защиты отечества, мы снова стали единым народом... Когда мы едины, победить Россию невозможно», — сказал политик.

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Ранее Медведев заявил, что Владимир Зеленский похож на крысу, загнанную в угол. Он отметил, что Зеленский может организовать провокации для предотвращения мирного разрешения конфликта на Украине и продолжения боевых действий, используя любые методы, включая удары по своим гражданам и «грязную бомбу».

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Life.ru

Александра Мышляева
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