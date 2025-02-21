Депутат Василькова: Усолье-Сибирское станет центром химической промышленности РФ

В Иркутской области создадут Федеральный центр химии, который станет очередным шагом в процессе восстановления химической промышленности в стране, что соответствует поручению президента РФ Владимира Путина о лидерстве и научном прогрессе. Об этом на Форуме будущих технологий заявила член Комитета Государственной думы по промышленности и торговле Мария Василькова.

«Наш проект по созданию Федерального центра химии в городе Усолье-Сибирское — это огромный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны и большой шаг к восстановлению химической промышленности России», — пояснила она.

По словам Васильковой, сейчас особое значение приобретает реализация конкретных проектов, направленных на достижение целей, поставленных Путиным. Депутат напомнила, что в рамках реализации национального проекта «Новые материалы и химия» особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров, способных обеспечить технологический суверенитет и промышленное лидерство России. В отрасль привлекают больше молодых специалистов, талантливых учёных, инженеров.

«Необходим комплексный подход, для территорий, где будут реализованы проекты технологического суверенитета, необходимо предусмотреть механизмы обеспечения необходимой инфраструктурой, решения экологических задач и создания собственных научно-технологических заделов, а система подготовки кадров должна стать бесшовной», — продолжила Василькова.

Она подчеркнула, что нужно совершенствовать систему подготовки кадров — от школьного образования до выхода молодых специалистов на рабочие места. Для успешной реализации национального проекта необходимы условия, которые позволят молодым специалистам видеть перспективы для профессионального роста в малых городах – точках технологического развития, таких как Усолье-Сибирское. Там должно быть всё необходимое для комфортной жизни и работы, отметила депутат.