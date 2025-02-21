Пенсионерка перепутала краны в душе и попала в реанимацию
В Ленинградской области женщина получила ожоги в ванне из-за неправильного крана
В Лужском районе Ленинградской области 73-летняя женщина в тяжёлом состоянии была госпитализирована с термическим ожогом туловища. Она обварилась кипятком в душе, сообщает «78.ru».
Накануне женщина принимала душ и перепутала горячую воду с холодной. В настоящее время она находится в реанимационном отделении. Сейчас также устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее Life.ru рассказал о похожей ситуации в Красноярском крае. Женщина скончалась в ванне. Она заживо сворилась в кипятке после приёма наркотиков. На теле 32-летней жительницы были обнаружены термические ожоги из-за воздействия высоких температур.
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