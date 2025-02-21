Пенсионерка перепутала краны в душе и попала в реанимацию

В Лужском районе Ленинградской области 73-летняя женщина в тяжёлом состоянии была госпитализирована с термическим ожогом туловища. Она обварилась кипятком в душе, сообщает «78.ru».

Накануне женщина принимала душ и перепутала горячую воду с холодной. В настоящее время она находится в реанимационном отделении. Сейчас также устанавливаются все обстоятельства инцидента.