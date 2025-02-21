Захарова высмеяла Макрона из-за реализации плана поражения России и перевёрнутой карты

Стратегический план Франции против России на самом деле реализован вверх тормашками. Та самая перевёрнутая карта Украины в руках президента Эмманюэля Макрона произвела впечатление и на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Видимо, демонстрируя перевёрнутую карту Украины, Макрон хотел пояснить, что их план «нанести России стратегическое поражение» реализован вверх тормашками, и всё перевернуто с ног на голову. Причём на больную», — написала Захарова.

Она также иронично добавила, что «не было бы счастья, да Эмманюэль помог».