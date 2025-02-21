Музыкальную премию «Жара» вручат 10 апреля на сцене Live Арены

10 апреля 2025 года в Live Арене в Москве состоится вручение музыкальной премии «Жара Music Awards». На этом грандиозном событии соберутся самые яркие звезды российского шоу-бизнеса, которые вновь будут бороться за любовь и признание зрителей.

Восьмая ежегодная премия «Жара Music Awards» — одно из самых ожидаемых музыкальных событий года, отмечающее достижения артистов по итогам 2024 года. Это площадка для открытия новых талантов и награждения лучших из лучших. Используя современные технологии и актуальные тренды, организаторы готовы воплотить в жизнь самые смелые идеи для шоу.

Количество звезд на премии «Жара» в Москве всегда впечатляет, а само мероприятие проходит с неизменным аншлагом. Победителей определят путем открытого голосования зрителей, а также профессионального жюри, в состав которого входят продюсеры, артисты и представители индустрии шоу-бизнеса.

На сцене выступят такие успешные исполнители, как Anna Asti, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Emin, Дима Билан, Artik Asti, Егор Крид, Ани Лорак, Николай Басков, «Дискотека Авария», Лолита, Jony, Клава Кока, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Мот, Валерия, Алсу, Bahh Tee Turken — зрители услышат только главные хиты.