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21 февраля, 18:07

Роскомнадзор: Steam удалил пропаганду ЛГБТ* со страницы игры Desert Stalker

Роскомнадзор не будет приостанавливать работу онлайн-сервиса распространения компьютерных игр Steam, который ранее был уличён в пропаганде ЛГБТ*, так как компания удалила все запрещённые в России материалы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Компания Steam выполнила требования закона об удалении запрещённой информации. На ресурсах сервиса отсутствуют материалы, неудалённые по требованию Роскомнадзора. Ограничение работы сервиса не планируется», — подтвердили в Роскомнадзоре.

Запрещённые материалы ранее были замечены на интернет-странице Steam, которая касалась игры Desert Stalker. В тексте содержались высказывания, оправдывавшие и пропагандировавшие нетрадиционные сексуальные отношения.

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Ранее Таганский суд Москвы наложил штраф на российский телеканал «ТВ Центр» за распространение пропаганды ЛГБТ*. Канал был признан виновным в нарушении части 2 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Уточняется, что «ТВ Центр» распространял материалы, в которых показывались нетрадиционные сексуальные отношения или информация, способная вызвать желание сменить пол.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

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Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Татьяна Миссуми
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