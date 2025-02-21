Бежавшая от ЛГБТ* в Россию из США семья Хэер отдала мошеннику 5 млн рублей

Супруги Лео и Шантель Хэер из США, сбежавшие от преследования ЛГБТ*, оказались в Иванове без жилья и денег. Об этом сообщил российский правозащитник Анатолий Коровин, который оказывает помощь паре. По словам американцев, мошенник из подмосковного Домодедово обманом завладел всеми их долларами и биткоинами.

Общественный деятель отметил, что его клиенты — это христианская баптистская пара с тремя детьми, которые решили переехать в Россию ещё в декабре 2023 года. Супруги надеялись найти защиту от преследования ЛГБТ* движения. Во время переезда они распродали все своё имущество в США, часть средств конвертировали в биткоины, а оставшиеся деньги привезли с собой в долларах. Сбережения семья решила доверить сыну пастора местной баптистской церкви Виталия В., у которого они временно поселились в подмосковном Домодедово.

«Сын приютившего их человека предложил американцам вложить деньги в свой инвестиционный бизнес. Взамен обещал выплачивать доход в 28%», — добавил Коровин в беседе с «Лентой.ру».

По словам представителя семьи Хэер, им предложили составить расписку, но документ был написан от руки на русском языке, который супруги не знали. В итоге пара ждала около года, прежде чем решила подать материальную претензию. Когда Лео обратился в полицию, «инвестор» выплатил 610 тысяч рублей. Коровин отметил, что такое поведение характерно для инвестиционных мошенников, которые могут долго объяснять полиции, что выплачивают проценты, но делают это постепенно. Общественный деятель добавил, что правоохранительные органы проводят проверку по этому делу, а американская семья уже покинула жильё пастора.

Напомним, Лео и Шантель Хэер жили в Нью-Йорке со своими тремя детьми. Когда американские власти начали отходить от христианских ценностей и продвигать идею вседозволенности, глава семьи решил покинуть страну и переехать в Россию. Он также отметил, что уровень образования в США значительно ухудшился, и его семья не собирается оставаться там.