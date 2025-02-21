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21 февраля, 18:37

Путину представили кролика с имплантированным кровеносным сосудом

Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали кролика, у которого был имплантирован кровеносный сосуд. Его вырастили учёные «Росатома» в биофабрикаторе и впервые имплантировали в бедренную артерию животного месяц назад. Операция прошла успешно, а результаты исследований полностью подтвердили работоспособность импланта.

Кролик с искусственной веной. Видео © Telegram/Пресс-служба Кремля

«Уже больше месяца кролик жив, здоров и в общем достаточно упитан», — отметил глава госкорпорации Алексей Лихачёв.

Достижение представили на выставке современных технологий в рамках Форума будущих технологий. Кроме «Росатома», президенту были показаны стенды Министерства промышленности и торговли, Курчатовского института, правительства Москвы, Российского научного фонда и «Газпромбанка».

«Росатом», Курчатовский институт и РАН обсудили будущее российской атомной науки
«Росатом», Курчатовский институт и РАН обсудили будущее российской атомной науки

Как сообщал Life.ru, в первый день Форума будущих технологий «Росатом» сообщил о разработках в области замкнутого ядерного топливного цикла. Специалист проектного направления «Прорыв» Александр Жеребцов анонсировал создание новых материалов.

Обложка ©

Telegram/Пресс-служба Кремля

Лия Мурадьян
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