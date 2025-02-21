Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 19:16

Машину военного прокурора взорвали в Одессе

Автомобиль украинского прокурора взорвали в Одессе. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

«Служба безопасности и национальная полиция по горячим следам задержали подозреваемого, который осуществил взрыв в центре Одессы 20 февраля», — говорится в тексте.

Согласно сообщению, мужчина взорвал автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры, занимающейся вопросами обороны в Южном регионе. В результате происшествия пострадал случайный прохожий. Задержанным оказался 18-летний житель Одессы, который установил под машину самодельное взрывное устройство, мощность которого составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте, включая поражающие элементы. Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении теракта, и ему грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Смертница подорвала группу военных на Украине из-за убитого сына: много погибших и раненых
Смертница подорвала группу военных на Украине из-за убитого сына: много погибших и раненых

Ранее Life.ru сообщал, что в Киеве неизвестные подожгли автомобиль Светланы Крюковой, бывшего заместителя главного редактора украинского издания «Страна.ua». Предполагается, что поджог был совершён намеренно. Журналистка подтвердила информацию о происшествии. В настоящее время проводится расследование. До инцидента Зеленский ввёл санкции СНБО против Крюковой из-за её «сотрудничества с Россией».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar