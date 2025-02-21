Машину военного прокурора взорвали в Одессе

Автомобиль украинского прокурора взорвали в Одессе. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

«Служба безопасности и национальная полиция по горячим следам задержали подозреваемого, который осуществил взрыв в центре Одессы 20 февраля», — говорится в тексте.

Согласно сообщению, мужчина взорвал автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры, занимающейся вопросами обороны в Южном регионе. В результате происшествия пострадал случайный прохожий. Задержанным оказался 18-летний житель Одессы, который установил под машину самодельное взрывное устройство, мощность которого составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте, включая поражающие элементы. Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении теракта, и ему грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.