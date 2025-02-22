Артур Бетербиев оказался тяжелее Дмитрия Бивола перед реваншем в Эр-Рияде

Российский боксёр Артур Бетербиев оказался тяжелее соотечественника Дмитрия Бивола перед ответным поединком в Эр-Рияде. Вес Бетербиева составил 79,37 кг, а Бивола — 78,97 кг.

Взвешивание и битва взглядов Бивола и Бетербиева. Видео © Х / Matchroom Boxing

Реванш, который состоится 22 февраля, перенесён на меньшую арену в Эр-Рияде. Шоу пройдёт на шеститысячной арене Venue Riyadh Season для создания более благоприятной атмосферы.

У 34-летнего Бивола 23 победы (12 нокаутом) и одно поражение. На счету 40-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом) в 21 бою на профессиональном ринге.