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21 февраля, 22:23

Артур Бетербиев оказался тяжелее Дмитрия Бивола перед реваншем в Эр-Рияде

Российский боксёр Артур Бетербиев оказался тяжелее соотечественника Дмитрия Бивола перед ответным поединком в Эр-Рияде. Вес Бетербиева составил 79,37 кг, а Бивола — 78,97 кг.

Взвешивание и битва взглядов Бивола и Бетербиева. Видео © Х / Matchroom Boxing

Реванш, который состоится 22 февраля, перенесён на меньшую арену в Эр-Рияде. Шоу пройдёт на шеститысячной арене Venue Riyadh Season для создания более благоприятной атмосферы.

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У 34-летнего Бивола 23 победы (12 нокаутом) и одно поражение. На счету 40-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом) в 21 бою на профессиональном ринге.

Напомним, 13 октября в Эр-Рияде Бетербиев победил Бивола судейским решением и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. Предыдущим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе был легендарный Рой Джонс-младший.

Обложка ©

Х / Matchroom Boxing

Артём Гапоненко
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