Депутат Рады Дубинский выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины
Александр Дубинский. Обложка © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Соответствующее заявление он сделал в соцсетях.
Дубинский обвинил Владимира Зеленского в узурпации власти, запрете свободы СМИ и давлении на кандидатов. По его мнению, экс-комик делает всё, чтобы избежать выборов, что может привести к продлению конфликта с Россией до 2030 года.
«Поэтому я, Александр Дубинский, 1981 года рождения, уроженец Киева, заявляю: я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Украины», — написал депутат.
Ранее Дубинский организовал опрос, в котором украинцы должны были выбрать, за кого бы они проголосовали на выборах: за Владимира Зеленского или за половую швабру. В итоге участие приняли около 13 тысяч человек, из них 97% выбрали бытовой инструмент.