Депутат Рады Дубинский выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Соответствующее заявление он сделал в соцсетях.

Дубинский обвинил Владимира Зеленского в узурпации власти, запрете свободы СМИ и давлении на кандидатов. По его мнению, экс-комик делает всё, чтобы избежать выборов, что может привести к продлению конфликта с Россией до 2030 года.

«Поэтому я, Александр Дубинский, 1981 года рождения, уроженец Киева, заявляю: я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Украины», — написал депутат.