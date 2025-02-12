Владимир Зеленский утратит свою власть до конца весны текущего года. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Я даю Зеленскому срок до мая. После этого он так или иначе потеряет власть. 13 мая будет 1,5 года моего заключения. До этого момента Зеленский исчезнет. А может и раньше», — написал парламентарий в соцсетях.

По мнению нардепа, отказ США от предоставления Украине гарантий безопасности ставит как Зеленского, так и всю страну в сложное положение. Дубинский также добавил, что без американских гарантий Евросоюз не сможет оказать Киеву финансовую поддержку.