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Регион
12 февраля, 09:22

«Может и раньше»: В Раде назвали сроки, когда Зеленский потеряет власть

Нардеп Дубинский: Зеленский утратит власть на Украине до конца весны 2025 года

Владимир Зеленский утратит свою власть до конца весны текущего года. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Я даю Зеленскому срок до мая. После этого он так или иначе потеряет власть. 13 мая будет 1,5 года моего заключения. До этого момента Зеленский исчезнет. А может и раньше», — написал парламентарий в соцсетях.

По мнению нардепа, отказ США от предоставления Украине гарантий безопасности ставит как Зеленского, так и всю страну в сложное положение. Дубинский также добавил, что без американских гарантий Евросоюз не сможет оказать Киеву финансовую поддержку.

Кстати, ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина должна организовать президентские и парламентские выборы до конца 2025 года, если Киев хочет встать на путь мирного урегулирования с Москвой. В тот же день в Штатах назвали Зеленского «неизбранным диктатором».

Кремль отказал нелегитимному Зеленскому в праве подписывать мирный договор с Путиным
Кремль отказал нелегитимному Зеленскому в праве подписывать мирный договор с Путиным
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Демьянова
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