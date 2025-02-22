Бойцы ВС РФ получили в подарок песню — ровесницу Победы в ВОВ от фольклорного коллектива

Старообрядческий фольклорный коллектив «Северянка» исполнил песню, написанную сразу после Победы в Великой Отечественной войне. Текст произведения, автор которого остался неизвестным, передаётся из уст в уста уже 80 лет. Этой песней женщины поздравили российских бойцов с Днём Защитника Отечества.

Фольклорный коллектив «Северянка» исполнил песню для бойцов СВО. Видео © Предоставлено Life.ru

С начала СВО мастерицы из деревни Степанёнки Кезского района Удмуртской Республики активно поддерживают бойцов на фронте. Они изготавливают маскировочные сети и вяжут тёплые вещи, вкладывая в свою работу любовь и материнскую заботу.

Другие музыкальные исполнители также поддерживают Российскую армию. Недавно певица Юлия Чичерина приехала на фронт с гитарой, чтобы выступить перед солдатами. О подробностях этого мероприятия рассказывало движение «Народный фронт» в телеграм-канале.