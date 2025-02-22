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22 февраля, 04:00

Бойцы ВС РФ получили в подарок песню — ровесницу Победы в ВОВ от фольклорного коллектива

Фольклорный коллектив «Северянка» поздравил бойцов ВС РФ легендарной песней

Старообрядческий фольклорный коллектив «Северянка» исполнил песню, написанную сразу после Победы в Великой Отечественной войне. Текст произведения, автор которого остался неизвестным, передаётся из уст в уста уже 80 лет. Этой песней женщины поздравили российских бойцов с Днём Защитника Отечества.

Фольклорный коллектив «Северянка» исполнил песню для бойцов СВО. Видео © Предоставлено Life.ru

С начала СВО мастерицы из деревни Степанёнки Кезского района Удмуртской Республики активно поддерживают бойцов на фронте. Они изготавливают маскировочные сети и вяжут тёплые вещи, вкладывая в свою работу любовь и материнскую заботу.

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Другие музыкальные исполнители также поддерживают Российскую армию. Недавно певица Юлия Чичерина приехала на фронт с гитарой, чтобы выступить перед солдатами. О подробностях этого мероприятия рассказывало движение «Народный фронт» в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин вручит государственные награды Героям России. Торжественная церемония пройдёт в важный праздник — День защитника Отечества.

Обложка ©

VK / Степаненский СДК

Артём Гапоненко
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