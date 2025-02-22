«Бабушки бы нам позавидовали»: Актрису Екатерину Порубель избавили от редицива серьёзной болезни

Флебологи больницы им. А.К. Ерамишанцева избавили актрису Екатерину Порубель от рецидива варикозной болезни, которое было выявлено в ходе телешоу. Life.ru узнал, как врачи помогли звезде Малого театра.

В ходе телевизионного выпуска глава флебологической службы больницы Овсеп Манджикян провёл УЗИ вен ног актрисы прямо в студии, используя портативный аппарат. Обследование показало рецидив варикозной болезни. Ранее ей уже делали операцию на венах, но проблема вернулась после трех беременностей и из-за наследственной предрасположенности.

По рекомендации врача Екатерина обратилась за помощью, ей выполнили лазерную коагуляцию и склеротерапию — щадящие методы лечения варикоза, позволяющие пациентам сразу после процедуры вернуться домой. Процедура выполняется под местным обезболиванием и почти не вызывает боли.

Флебологи помогли актрисе Екатерине Порубель избежать рецидива варикоза. Видео © Предоставлено Life.ru

«Я рад, что смог помочь прекрасной актрисе Екатерине Порубель. Актёры проводят много времени на ногах, а у Екатерины, к тому же, была наследственная предрасположенность и три беременности, что могло спровоцировать рецидив. Современные лазерные методики позволяют избавлять пациентов от варикоза всего за 20-40 минут», — отметил Овсеп Манджикян.

Екатерине Порубель рекомендовали активный образ жизни и регулярные, ежегодные осмотры у флеболога для своевременного выявления возможных проблем.