Виктория Боня назвала Life.ru три беспроигрышных подарка для мужчин на 23 Февраля

Выбор подарка на 23 Февраля может стать настоящей дилеммой. Однако модель Виктория Боня в беседе с Life.ru отметила, что есть три варианта, которые точно порадуют мужчину.

Если женщина живёт с мужчиной в браке или находится в близких отношениях, она как никто другой знает, чего он хочет. Это может быть определённая вещь, одежда, гаджет или предмет, о котором он давно мечтает. Главное, по мнению Бони, — проявить внимание к его предпочтениям.

Второе — это когда женщина может подарить что-то прекрасное, допустим, пойти купить комплект красивого белья, на себя его надеть и сделать ему подарок. Мне кажется, это лучший вариант, потому что мужчина получает и внимание плюс ко всему, и женщина ещё и думает о себе. Виктория Боня Модель

Третий вариант подарка — кепка. По мнению Виктории, это стильный и практичный презент, который особенно идёт мужчинам с сединой или залысинами.

«Я заметила, когда я дарю мужчинам кепки, у особенно мужчинам, у которых седина появляется или залысины — они так сразу молодеют, хорошеют, красивеют», — подчеркнула она.