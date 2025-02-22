Силы ПВО отразили атаку беспилотников в ростовском Каменске

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Каменске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. Другие подробности врио главы региона не уточнил.