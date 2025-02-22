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Регион
22 февраля, 03:22

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в ростовском Каменске

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Каменске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. Другие подробности врио главы региона не уточнил.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в зоне СВО произошёл ракетный бой между нашими истребителями и F-16. Потерь с российской стороны не зафиксировано.

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Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Артур Лапсаков
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