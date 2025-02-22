Старейшей серийной убийце Жуковой через 4 года после смерти пришёл долг за свет

Главная «бабка-потрошительница» из Хабаровска Софья Жукова получила счёт за долг газа, тепла и электроэнергии. Есть один нюанс — старейшая в мире серийная убийца умерла ещё в 2020 году от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на базу данных судебных приставов и судебных документов.

Напомним, что старейшая в мире серийная убийца совершила своё первое преступление ещё в 2005 году. Тогда ей было 66 лет. Жукову обвинили в убийстве восьмилетней девочки, которая жила с ней в одном подъезде. В 2013 году пенсионерка расправилась со своей знакомой. Она убила её топором, расчленила и выбросила тело. В 2019 года были найдены останки мужчины-дворника. В убийстве также обвинили Жукову, которой уже было 80 лет. В итоге в 2021 году Жукову признали виновной в трёх убийствах, но уголовное дело прекратили в связи со смертью. Life.ru написал подробный и большой материал о всех коварных делах пенсионерки.