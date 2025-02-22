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Регион
22 февраля, 06:43
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Министр обороны Белоусов объявил о решающем моменте для России

Белоусов заявил о решающем моменте в противостоянии РФ с коллективным Западом

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда», что для нашей страны наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

«От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны», — обратился к героям министр обороны.

Белоусов подчеркнул, что Россия верит в своих солдат и их готовность решать самые сложные задачи. Он ознакомился с подвигами каждого из военных и с уверенностью заметил, что их героические поступки заслуживают глубочайшего уважения и являются примером для всех граждан РФ. Он вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие за мужество и героизм при исполнении воинского долга. Глава Минобороны поздравил их с наступающим Днём защитника Отечества, пожелав им крепкого здоровья, бодрости духа и новых достижений в ратном деле.

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А ранее с ветеранами СВО встретился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что Россия не может быть побеждена, пока сплочён её народ. А объединиться в непростое время россиянам помогли именно нападки внешних врагов.

Обложка ©

Андрей Белоусов. Обложка © Правительство России

Андрей Бражников
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