Министр обороны Белоусов объявил о решающем моменте для России

Белоусов подчеркнул, что Россия верит в своих солдат и их готовность решать самые сложные задачи. Он ознакомился с подвигами каждого из военных и с уверенностью заметил, что их героические поступки заслуживают глубочайшего уважения и являются примером для всех граждан РФ. Он вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие за мужество и героизм при исполнении воинского долга. Глава Минобороны поздравил их с наступающим Днём защитника Отечества, пожелав им крепкого здоровья, бодрости духа и новых достижений в ратном деле.