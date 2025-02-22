Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 06:57

Швыдкой оценил шансы на амнистию для бежавших из России артистов

Швыдкой: Артистам, занимавшим антироссийскую позицию, не будут рады в России

Артистам, которые бежали из России, не стоит питать надежды на коллективную амнистию. Они всё равно захотят вернуться, но решения по каждому будут приниматься в зависимости от их действий. Об этом рассказал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в СМИ. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране»,заявил он РИА «Новости».

Некоторые артисты уезжали за пределы страны из-за внутренней растерянности, а кто-то по бытовым причинам и это одно. Но есть люди, которые скомпрометировали себя различными антироссийскими выступлениями, и это уже совсем другой подход. По словам Швыдкова, в каждом конкретном случае властям России нужно будет разбираться и принимать какое-либо решение.

«Они уехали, а я остался»: Shaman призвал иноагентов не рассчитывать на прощение России
«Они уехали, а я остался»: Shaman призвал иноагентов не рассчитывать на прощение России

Ранее лидер рок-группы «СерьГа» Сергей Галанин объяснил, что многие артисты, которые покинули Россию, оказались вовсе не востребованы за рубежом. Нашим звёздам предложили различные перспективы, которые на самом деле стали обычной иллюзией. В итоге за границей они не нашли ожидаемой поддержки и востребованности.

Обложка ©

Kremlin.ru

Наталья Афонина
  • Новости
  • Михаил Швыдкой
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar