Швыдкой оценил шансы на амнистию для бежавших из России артистов

Артистам, которые бежали из России, не стоит питать надежды на коллективную амнистию. Они всё равно захотят вернуться, но решения по каждому будут приниматься в зависимости от их действий. Об этом рассказал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в СМИ. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», — заявил он РИА «Новости».

Некоторые артисты уезжали за пределы страны из-за внутренней растерянности, а кто-то по бытовым причинам и это одно. Но есть люди, которые скомпрометировали себя различными антироссийскими выступлениями, и это уже совсем другой подход. По словам Швыдкова, в каждом конкретном случае властям России нужно будет разбираться и принимать какое-либо решение.