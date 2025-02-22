Пожар в Ростове-на-Дону охватил 1,8 тысячи квадратов, в здании обрушилась крыша

Площадь возгорания на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону увеличилась до 1,8 тыс. кв. метров. На месте оперативно сработали сотрудники МЧС России, благодаря чему пожар был успешно локализован.

В результате возгорания на объекте частично обрушилась кровля, на складе горели поддоны. Дым из-за пожара было видно на всей территории города.

Двое детей и двое подростков погибли при пожаре в частном доме в селе под Омском

Двое детей и двое подростков погибли при пожаре в частном доме в селе под Омском

Напомним, что страшный пожар произошёл в Ростове-на-Дону сегодня, 22 февраля. На улице Доватора загорелся склад с макулатурой. Сведений о пострадавших пока что нет. Информация о возгорании поступила в 08:26 по московскому времени. На месте работали 13 единиц техники и 45 сотрудников МЧС.