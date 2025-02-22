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22 февраля, 07:09

Пожар в Ростове-на-Дону охватил 1,8 тысячи квадратов, в здании обрушилась крыша

МЧС: Пожар в Ростове-на-Дону успешно локализован на площади 1,8 тысячи квадратов

Площадь возгорания на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону увеличилась до 1,8 тыс. кв. метров. На месте оперативно сработали сотрудники МЧС России, благодаря чему пожар был успешно локализован.

В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе с макулатурой. Видео © Telegram / МЧС России

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Ростове»,говорится в сообщении.

В результате возгорания на объекте частично обрушилась кровля, на складе горели поддоны. Дым из-за пожара было видно на всей территории города.

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Напомним, что страшный пожар произошёл в Ростове-на-Дону сегодня, 22 февраля. На улице Доватора загорелся склад с макулатурой. Сведений о пострадавших пока что нет. Информация о возгорании поступила в 08:26 по московскому времени. На месте работали 13 единиц техники и 45 сотрудников МЧС.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Наталья Афонина
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