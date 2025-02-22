У звезды сериала «Дальнобойщики» начались серьёзные проблемы с сердцем

Звезда легендарного сериала «Дальнобойщики» Наталия Егорова срочно обратилась за помощью к врачам из-за проблем с сердцем. У 74-летней артистки после множества жалоб выявили проблемы с сердцем, которые усугубляют хронические заболевания. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Специалисты назначили ей дополнительное обследование в ближайшие дни, чтобы проверить артистку на сердечную недостаточность. Наталия Егорова играла роль жены Фёдора Ивановича в сериале «Дальнобойщики». Также она исполняла роли в лентах «Чайка», «Сыщики» и других.