В Петербурге поймали вербовщика ИГИЛ* из базы розыска Интерпола

В Санкт-Петербурге был задержан наёмник ИГИЛ* из Таджикистана, включённый в список международного розыска. У себя на родине он вербовал сограждан, чтобы те отправлялись воевать в Сирию. Об этом сообщает 78.ru.

Правоохранители накрыли его в Шишмарёвском переулке вчера утром, рассказал источник. 37-летний вербовщик ИГИЛ* выискивал в Хатлонской области Таджикистана боевиков для дальнейшей отправки в Сирию.

Мужчину разыскивали с 2018 года. Сейчас преступник находится по стражей.

Ранее в Москве силовики задержали вербовщика украинского нацбатальона «Азов»*, который пытался переманивать российских военных на сторону Киева в соцсетях. Он был ультраправым националистом ещё до начала спецоперации, а затем напрямую связался с боевиками, которые предложили ему такую работу.