Медведев призвал оценивать администрацию Трампа по реальным делам

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал информацию из СМИ о том, что администрация США стремится запутать Россию и Китай. Он предложил оценивать действия нынешнего президента Дональда Трампа только по реальным делам. Свои рассуждения Медведев написал в телеграм-канале.

«В последнее время в западных кругах любят порассуждать о так называемой стратегической неопределённости как методе решения важных международных задач. <...> Вообще говоря, обмануть соперника – полезное дело. И так много раз бывало в истории мировой дипломатии. И конечно, применительно к администрации Трампа судить тоже нужно только по их реальным делам», — написал политик.