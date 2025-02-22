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Регион
22 февраля, 08:30

Медведев призвал оценивать администрацию Трампа по реальным делам

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал информацию из СМИ о том, что администрация США стремится запутать Россию и Китай. Он предложил оценивать действия нынешнего президента Дональда Трампа только по реальным делам. Свои рассуждения Медведев написал в телеграм-канале.

«В последнее время в западных кругах любят порассуждать о так называемой стратегической неопределённости как методе решения важных международных задач. <...> Вообще говоря, обмануть соперника – полезное дело. И так много раз бывало в истории мировой дипломатии. И конечно, применительно к администрации Трампа судить тоже нужно только по их реальным делам», — написал политик.

Медведев также указал, что администрации Трампа важно не запутать самих себя. Кроме того, Дональд Трамп и Илон Маск не любят «киевскую шоблу». Украине же в этом случае остаётся только два варианта: упасть в ноги Америке и подписать капитуляцию или же пойти по привычной дорожке и «достать белый порошок из стола».

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Life.ru

Полина Никифорова
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