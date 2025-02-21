Медведев назвал СВО народной войной, а труженников тыла — патриотами
Медведев назвал специальную военную операцию народной войной
Специальная военная операция является народной войной для России. Об этом заявил председатель «Единой России» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с ветеранами боевых действий в Музее Победы в столице.
«Надо прямо сказать, сегодня мы можем уже об этом говорить, специальная военная операция — это народная война», — объявил он.
И хотя спецоперация на Украине по-прежнему продолжается, её исход понятен — Россия победит, добавил Медведев. Он отметил, страна располагает всем необходимым для достижения целей СВО. Также он назвал патриотами России тех людей, что неустанно трудятся в тылу, обеспечивая бойцов ВС РФ оружием и боеприпасами.
«Хочу их упомянуть как героев, как патриотов, потому что подчас это в три смены работа. Трудная, тяжёлая работа. А иначе бы у нас ничего не было — весь мир выступил против нас, наши противники объединились», — подытожил он.
Ранее в ходе встречи с ветеранами СВО Дмитрий Медведев заявил, что Россия не может быть побеждена, пока сплочён её народ. А объединиться в непростое время россиянам помогли именно нападки внешних врагов.
Life.ru