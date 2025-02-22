Одна из основателей и идейных вдохновителей перечисляющего деньги ВСУ «Русского антивоенного комитета в Швеции»* Дарья Руднева была выдворена из страны с запретом въезда в Шенгенскую зону на 20 лет. Полиция безопасности Швеции (Säpo) посчитала, что её деятельность представляет опасность для государства.

Руднева приехала в Швецию из Москвы в 2021 году в рамках университетского обмена, чтобы изучать в Стокгольмском университете математику и физику. Согласно данным с сайта ResearchGate, она училась в Высшей школе экономики. Девушка даже имеет 7 опубликованных научных работ.

После начала спецоперации она стала соучредителем «Русского антивоенного комитета в Швеции»*. Появлялась практически на всех митингах, часто мелькала в соцсетях и СМИ с рупором в руках. Была ведущей нескольких программ на радио, где населению объясняли, как и почему люди должны ненавидеть Россию. Её организация ведёт сбор средств для украинской армии и занимается организацией антироссийских митингов.

Несмотря на всю её полезность для пропаганды и подкованность в физике и математике, Шведское миграционное агентство решило выгнать Рудневу из страны, запретив ей въезд в Шенгенскую зону. Причина в том, что шведской полиции спустя 4 года нахождения девушки в королевстве показалось, что её исследованиям РФ, российские военные деятели и спецслужбы могут найти полезное для себя применение.

«Всё это очень несправедливо. Мои исследования посвящены теоретической математике и у них нет какого-либо военного применения. Я шокирована глупостью Полиции безопасности», — пожаловалась Руднева в интервью Шведскому радио.

Ранее в Швейцарии проукраинские активистки с бензопилами повредили памятник «Сломанный стул» у здания ООН, выкрикивая лозунги против членства России во Всемирной организации. Интересно, выдворили ли их таким же образом из страны.