Родные не хотят забирать русского мальчика, которого в Мексике бросила мать

43-летняя москвичка Ирина Жаворонкова, которая оставила маленького сына одного в гостинице мексиканского рода Пьедрас-Неграс ночью на 23 июля 2024 года, давно не выходила на связь с родными. Желания взять малыша к себе они не изъявляют.

«Она на связь с нами не выходила. Практически не общалась с нами последнее время. Почему Ирина решила уехать в Мексику, мы не знаем. Она взрослая девочка и не предупреждала никого об этом. Не делилась подробностями своей жизни и планами», — объяснили kp.ru родственники Жаворонковой.

Глава консульского отдела посольства России в Мексике Яков Фёдоров со своей стороны рассказал kp.ru, что сотрудники дипмиссии узнали о ребёнке от местных правоохранительных органов. По его словам, мексиканцы сразу же отправили мальчика в медучреждение и обеспечили для него необходимый уход. После этого посольство принялось устанавливать личность малыша, а также искать его родственников. Стояла задача вернуть ребёнка в семью. Однако, к сожалению, родных не обнаружилось, поэтому его доставили в Москву.

«В итоге совместно с мексиканскими властями было принято решение о возвращении малыша на Родину — это было согласовано с МИД России, с аппаратом Уполномоченной при президенте РФ по правам ребёнка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Дальше судьбу мальчика определят российские органы опеки», — отметил дипломат.