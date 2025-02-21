В Москву вернули российского мальчика, которого мать бросила в отеле в Мексике

Трехлетний россиянин Александр, брошенный родителями в Мексике, прилетел в Москву в сопровождении сотрудников мексиканской национальной миграционной службы. Об этом сообщает ТАСС.

Возврат малыша на родину стал возможен благодаря усилиям российских дипломатов в Мехико, которые поддерживали связь с мексиканскими властями, а также благодаря аппарату уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Она сообщила, что запрос о помощи был направлен в середине января этого года.

«Связались с посольством России в Мексике для выяснения подробностей. Переговоры с мексиканской стороной с самого начала этой истории в течение полугода вело посольство. После долгих согласований с местными органами опеки посольству удалось добиться решения властей Мексики о возвращении ребёнка в государство гражданской принадлежности, в Россию», — рассказала Львова-Белова.