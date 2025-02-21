В Москву вернули российского мальчика, которого мать бросила в отеле в Мексике
В Москву из Мексики вернули мальчика, оставшегося без родителей
Трехлетний россиянин Александр, брошенный родителями в Мексике, прилетел в Москву в сопровождении сотрудников мексиканской национальной миграционной службы. Об этом сообщает ТАСС.
Возврат малыша на родину стал возможен благодаря усилиям российских дипломатов в Мехико, которые поддерживали связь с мексиканскими властями, а также благодаря аппарату уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Она сообщила, что запрос о помощи был направлен в середине января этого года.
«Связались с посольством России в Мексике для выяснения подробностей. Переговоры с мексиканской стороной с самого начала этой истории в течение полугода вело посольство. После долгих согласований с местными органами опеки посольству удалось добиться решения властей Мексики о возвращении ребёнка в государство гражданской принадлежности, в Россию», — рассказала Львова-Белова.
В июле 2024 года мать Александра оставила его в отеле в Пьедрас Неграс и вместе с семьёй нелегально пересекла границу США, где была задержана. В настоящее время она находится в центре для нелегальных мигрантов. Российские дипломаты предложили мексиканским властям различные варианты разрешения ситуации, включая возвращение ребёнка в Россию. После длительных переговоров мексиканская сторона согласилась на это решение. Мальчик был передан российским компетентным органам, которые займутся его устройством.
Ранее Life.ru сообщал, что российское генеральное консульство ведёт работу по возвращению в РФ девочки, которую в октябре 2024 года мать родила и оставила в туалете турецкого аэропорта. Напомним, что 14 октября в воздушной гавани Антальи 18-летняя российская туристка родила прямо в туалете. Она решила, что матерью становиться рано, поэтому оставила новорождённого там. Девочке оформили гражданство РФ, на время расследования остаётся в Турции.
Life.ru / Шедеврум