Спикера парламента Гагаузии задержали в аэропорту Кишинёва перед вылетом на лечение в Турцию

В аэропорту Кишинёва, столицы Молдавии, был задержан Дмитрий Константинов, занимающий пост председателя парламента Гагаузской автономии. Политик направлялся в Турцию на лечение. Информацию о задержании подтвердил сам Константинов на брифинге.

«Меня не выпустили в Турцию, я летел на лечение. На пограничном контроле в аэропорту паспорт забрали, мне не смогли объяснить причину. Девушка-пограничник только сказала, что сама не понимает, что происходит», — рассказал он.

Несмотря на то, что Константинов предоставил сотрудникам пограничной службы все необходимые для вылета за границу документы, их решение осталось неизменным. Паспорт возмущённому политику вернули только после того, как его рейс улетел.