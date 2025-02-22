Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Южная» в зоне СВО

Начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель Министра обороны генерал армии Валерий Герасимов, посетил пункт управления войсковой группировки «Южная» в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе МО.

Герасимов приехал в пункт управления группировки войск «Южная» в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

На командном пункте генерал Герасимов выслушал доклад командующего группировкой «Южная» генерал-полковника Александра Санчика, а также командующих объединениями о текущей ситуации в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.

Подводя итоги встречи, начальник Генерального штаба ВС РФ отметил достижения соединений и воинских частей группировки «Южная» в выполнении поставленных задач и дал указания по дальнейшим действиям.