Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Южная» в зоне СВО
Начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель Министра обороны генерал армии Валерий Герасимов, посетил пункт управления войсковой группировки «Южная» в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе МО.
Герасимов приехал в пункт управления группировки войск «Южная» в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России
На командном пункте генерал Герасимов выслушал доклад командующего группировкой «Южная» генерал-полковника Александра Санчика, а также командующих объединениями о текущей ситуации в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.
Подводя итоги встречи, начальник Генерального штаба ВС РФ отметил достижения соединений и воинских частей группировки «Южная» в выполнении поставленных задач и дал указания по дальнейшим действиям.
А ранее Life.ru сообщал, что российская армия нанесла удар по складам Вооружённых сил Украины в Днепропетровске (Днепр) в ночь на 22 февраля. В результате атаки произошла детонация боеприпасов. В настоящее время отсутствуют точные данные о том, какая именно цель была поражена в пригороде.
Telegram / Минобороны России