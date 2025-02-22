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22 февраля, 10:31

Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Южная» в зоне СВО

Начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель Министра обороны генерал армии Валерий Герасимов, посетил пункт управления войсковой группировки «Южная» в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе МО.

Герасимов приехал в пункт управления группировки войск «Южная» в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

На командном пункте генерал Герасимов выслушал доклад командующего группировкой «Южная» генерал-полковника Александра Санчика, а также командующих объединениями о текущей ситуации в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.

Подводя итоги встречи, начальник Генерального штаба ВС РФ отметил достижения соединений и воинских частей группировки «Южная» в выполнении поставленных задач и дал указания по дальнейшим действиям.

Новости СВО. Освобождены Новосёлка, Надеждинка и Улаклы, Зеленскому советуют бежать с Украины, 22 февраля
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А ранее Life.ru сообщал, что российская армия нанесла удар по складам Вооружённых сил Украины в Днепропетровске (Днепр) в ночь на 22 февраля. В результате атаки произошла детонация боеприпасов. В настоящее время отсутствуют точные данные о том, какая именно цель была поражена в пригороде.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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