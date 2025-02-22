Вьетнамская блогерша чуть не ослепла в свой день рождения из-за взрыва шаров с водородом
SHOT: Блогерша из Вьетнама получила ожоги лица из-за взрыва шаров с водородом
Вьетнамская блогерша получила жуткие ожоги лица и чуть не ослепла из-за взрыва шаров с водородом на свой день рождения. 32-летняя Зянг Фам отмечала день рождения в ресторане с друзьями и близкими. Во время фотосессии девушка стояла с шариками и тортом. Из-за одного неосторожного движения воздушный шар соприкоснулся со свечками, случился взрыв. Блогерша в панике схватилась за лицо и бросилась в туалет, чтобы умыться. Друзья вызвали скорую, передаёт телеграм-канал SHOT.
У блогерши из вьетнама взорвался шар, наполненный водородом. Видео © Telegram / SHOT
Врачи госпитализировали пострадавшую с ожогами второй степени на лице и первой степени на руке. По словам Зянг Фам, в первые секунды она почувствовала острое жжение. Блогерша заявила, что ей повезло, что глаза не пострадали, однако на веках остались раны. Врачи заверили, что в течение 6 месяцев кожа восстановится. Сейчас девушка проходит реабилитацию.
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Telegram / SHOT