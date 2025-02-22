Вьетнамская блогерша чуть не ослепла в свой день рождения из-за взрыва шаров с водородом

Вьетнамская блогерша получила жуткие ожоги лица и чуть не ослепла из-за взрыва шаров с водородом на свой день рождения. 32-летняя Зянг Фам отмечала день рождения в ресторане с друзьями и близкими. Во время фотосессии девушка стояла с шариками и тортом. Из-за одного неосторожного движения воздушный шар соприкоснулся со свечками, случился взрыв. Блогерша в панике схватилась за лицо и бросилась в туалет, чтобы умыться. Друзья вызвали скорую, передаёт телеграм-канал SHOT.