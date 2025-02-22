У многодетной матери лопнул глаз после коррекции зрения в Оренбурге

В Оренбурге местная жительница потеряла глаз после операции по коррекции зрения. Сейчас Ирина пытается взыскать компенсацию в клинике «Смотри» за неудачное хирургическое вмешательство. Об этом она рассказала «Сапе».

Ещё в 2022 года девушка решила исправить своё зрения. Она занималась бегом и линзы ей мешали. Выбор пал на клинику «Смотри» — были хорошие отзывы. Врач проконсультировал Ирину и сообщил, что у неё слабая сетчатка глаза. Перед операцией ей должны были её прижечь.

Операцию девушка ждала с ещё 15 пациентами. Каждого вызывали по очереди с промежутком в 5-6 минут. Когда очередь дошла до пострадавшей, врач Рустам Сыртланов включил лазер и Ирина почувствовала сильнейшую боль. Ей объяснили, что такое бывает и выписали капли, а затем отправили домой.

Хуже пациентке стало на следующий день, но записать к врачу её смогли только через неделю. В итоге врача на месте так и не оказалось. Её приняли медсёстры, вставили новую линзу и отпустили домой.

Позже на глазу появилось белое пятно и ей назначили операцию скальпелем. Глаз покраснел, стал болеть и гноиться. В итоге клиника «Смотри» отправила пациентку в специализированную глазную больницу. После множества обследований глаз просто лопнул. Орган пытались спасти, но не удалось. Ирине установили протез.

В итоге девушка обратилась в клинику «Смотри» с досудебной претензией и потребовала компенсацию всех расходов на лечение в сумме около 350 тысяч рублей и пять миллионов в качестве компенсации морального вреда. Девушка одна воспитывает троих детей, а также не может вернуться на работу по состоянию здоровья.

Врач Рустам Сыртланов предложил выплатить Ирине только 200 тысяч рублей, но пациентка обратилась в суд. В итоге врач добавил её в чёрный список, а отзывы просто удаляют. Сам доктор заявил, что не имеет права говорить о пациентке. Главврач больницы ситуацию комментировать не стал.