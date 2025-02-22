В Германии назвали ошибочным решение властей изолироваться от России, так как страна очень зависима от поставок энергии из РФ. От роста цен на энергию пострадала вся страна, отметила депутат и координатор работы фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) Тюрингия Торбен Брага.

«Энергетический рынок нельзя рассматривать отдельно для каждой земли — он затрагивает всю Германию в целом. И, конечно, Тюрингия также сильно пострадала от роста цен на энергию, который стал результатом осознанного политического решения изолироваться от России. Мы, разумеется, считаем это решение ошибочным», — заявила Брага РИА «Новости».

Депутат отметила, что на территории Тюрингии есть стекольная и фарфоровая промышленности, которые понесли большие убытки из-за роста цен на энергию. Сказалось это решение и на предприятиях, которые поддерживали экспорт и импорт продукции в Восточную Европу и Россию. Брага также отметила и наличие культурных связей между РФ и ФРГ, которые оказались заморожены из-за действий политиков.