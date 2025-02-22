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22 февраля, 12:07

В ФРГ назвали ошибочным решение изолироваться от России

Депутат АдГ Брага: ФРГ сделала большую ошибку, изолировавшись от России

В Германии назвали ошибочным решение властей изолироваться от России, так как страна очень зависима от поставок энергии из РФ. От роста цен на энергию пострадала вся страна, отметила депутат и координатор работы фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) Тюрингия Торбен Брага.

«Энергетический рынок нельзя рассматривать отдельно для каждой земли — он затрагивает всю Германию в целом. И, конечно, Тюрингия также сильно пострадала от роста цен на энергию, который стал результатом осознанного политического решения изолироваться от России. Мы, разумеется, считаем это решение ошибочным», заявила Брага РИА «Новости».

Депутат отметила, что на территории Тюрингии есть стекольная и фарфоровая промышленности, которые понесли большие убытки из-за роста цен на энергию. Сказалось это решение и на предприятиях, которые поддерживали экспорт и импорт продукции в Восточную Европу и Россию. Брага также отметила и наличие культурных связей между РФ и ФРГ, которые оказались заморожены из-за действий политиков.

Напомним, что экономика при нынешнем канцлере Германии Олафе Шольце установила антирекорд. Доля страны в мировой экономике упала до 3,08% по итогам 2024 года. Всего за три года он умудрился опустить этот показатель на 0,24 процентного пункта.

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Shutterstock / FOTODOM / GP PHOTOTRENDS

Полина Никифорова
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