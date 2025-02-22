Власти США должны тщательнее проверять туалеты после того, как страну посетил Владимир Зеленский. Другие интимные уголки Америки также должны подвергнуться тщательной проверки на наличие «порошка». Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Это типичная <...> патология – считать весь мир обязанным, но при случае навалить кучу дерьма прямо в спальне благодетеля. Так ведут себя многие украинские релоканты в Европе», — заявил он.

Сейчас глава киевского режима проявляет себя аналогичным образом и «трясётся от порошка», написал Медведев и призвал к тщательной проверке «укромных уголков» в Белом доме после визита Зеленского.