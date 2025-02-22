Медведев посоветовал проверить туалеты в Белом доме после визита Зеленского
Власти США должны тщательнее проверять туалеты после того, как страну посетил Владимир Зеленский. Другие интимные уголки Америки также должны подвергнуться тщательной проверки на наличие «порошка». Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Это типичная <...> патология – считать весь мир обязанным, но при случае навалить кучу дерьма прямо в спальне благодетеля. Так ведут себя многие украинские релоканты в Европе», — заявил он.
Сейчас глава киевского режима проявляет себя аналогичным образом и «трясётся от порошка», написал Медведев и призвал к тщательной проверке «укромных уголков» в Белом доме после визита Зеленского.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский — это крыса, загнанная в угол. Он призвал западные страны, которые его «кормили», провести срочную «дератизацию». Сейчас глава киевского режима способен устроить любую провокацию, чтобы сорвать процесс урегулирования конфликта для дальнейшего продолжения боевых действий, считает Медведев.
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