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22 февраля, 13:01

Советник ростовского губернатора арестован на 2 месяца за превышение полномочий

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону избрали меру пресечения для советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Чиновника отправили под арест сроком на два месяца за превышение полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Советника губернатора отправили в СИЗО из зала суда. Адвокат Гончарова сообщил, что обвиняемый свою вину не признаёт.

Известно, что представителя власти задержали по делу министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского, который незаконно выделил субсидии сельхозпредприятиям, после чего получатели средств объявляли себя банкротами. Ущерб бюджету составил свыше 156 миллионов рублей.

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Ранее Life.ru рассказывал подробности расследования в отношении Виктора Гончарова. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 286 — превышение должностных полномочий. Советника губернатора задержали накануне, 21 февраля.

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Telegram / Правительство Ростовской области

Ольга Сливченко
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