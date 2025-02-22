Советник ростовского губернатора арестован на 2 месяца за превышение полномочий

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону избрали меру пресечения для советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Чиновника отправили под арест сроком на два месяца за превышение полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Советника губернатора отправили в СИЗО из зала суда. Адвокат Гончарова сообщил, что обвиняемый свою вину не признаёт.

Известно, что представителя власти задержали по делу министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского, который незаконно выделил субсидии сельхозпредприятиям, после чего получатели средств объявляли себя банкротами. Ущерб бюджету составил свыше 156 миллионов рублей.