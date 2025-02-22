Рвота и остановка сердца: Пятилетний мальчик умер в судорогах после ужина

В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик скончался после ужина. Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Через полчаса после госпитализации его не стало, сообщает 78.ru.

Ничего не предвещало беды. Ребёнок ужинал дома на улице Маршала Захарова вместе с родителями. В итоге после еды мальчику стало плохо: появилась рвота и судороги, он стал задыхаться и обмякать. Мама и папа вызвали малышу скорую, врачи приехали моментально — буквально через пять минут.

В 23:15 мальчишку привезли в больницу в состоянии клинической смерти, а в 23:45 родителям сообщили о его смерти. Медики диагностировали остановку сердца, синдром Стерджа-Вебера, врождённую глаукому, задержку психомоторного развития.