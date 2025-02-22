Земля медленно поглощает город с населением 55 000 человек

В бразильском городе Буритикупу, в котором проживает более 55 тысячи человек, начали проваливаться дома под землю. В последние недели огромные воронки глубиной в несколько метров заставили властей объявить в городе режим ЧС.

Город Буритикупу в Бразилии медленно поглощает земля. Видео © X/ volcaholic

«За последние несколько месяцев размеры провалов увеличились в геометрической прогрессии, приблизившись вплотную к жилым домам», — заявили власти города.

Большие оползни подбираются к окраине города и угрожают около 1,2 тысячи жителей. Дожди медленно размывают почву вот уже около 30 лет, но процесс сейчас ускорился.