Земля медленно поглощает город с населением 55 000 человек
Режим ЧС ввели в уходящем под землю бразильском городе Буритикупу
Город Буритикупу в Бразилии медленно поглощает земля. Фото © X/ thandojo
В бразильском городе Буритикупу, в котором проживает более 55 тысячи человек, начали проваливаться дома под землю. В последние недели огромные воронки глубиной в несколько метров заставили властей объявить в городе режим ЧС.
Город Буритикупу в Бразилии медленно поглощает земля. Видео © X/ volcaholic
«За последние несколько месяцев размеры провалов увеличились в геометрической прогрессии, приблизившись вплотную к жилым домам», — заявили власти города.
Большие оползни подбираются к окраине города и угрожают около 1,2 тысячи жителей. Дожди медленно размывают почву вот уже около 30 лет, но процесс сейчас ускорился.
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