Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с картами Visa и Mastercard
Россияне получают СМС от мошенников о восстановлении карт Visa и Mastercard
Держатели карт Visa и Mastercard начали получать сообщения якобы от банков с предложением пройти «валидацию» для восстановления полного функционала, включая возможность трансграничных платежей. Об этом сообщает Роскачество.
Однако это очередная разводка мошенников. Злоумышленники в своих сообщениях указывают ссылку на фейковую страницу, имитирующую сайт банка, с запросом на ввод регистрационных данных. Также по этим ссылкам возможно распространение вредоносного программного обеспечения. С помощью IP-телефонии они подменяют номера, чтобы сделать свои сообщения более убедительными.
Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, предостерёг, что такие СМС о восстановлении работы карт Visa и Mastercard являются фишинговыми атаками.
«Необходимо понимать, что на данный момент никакой официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет, следовательно, все новости о возвращении — фейк. Никакие официальные организации не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для «валидации» карт или установки какого-либо программного обеспечения», — заявил эксперт.
Он отметил, что мошенники стремятся завладеть личными данными пользователей, включая сведения о банковских картах, а также логины и пароли от онлайн-банков. Кроме того, они пытаются установить вредоносные программы на устройства жертв, что позволяет им удалённо контролировать эти устройства.
Ранее Life.ru рассказывал, что в преддверии 23 Февраля россиянам стоит проявлять особую осторожность, чтобы избежать мошеннических схем. Злоумышленники активно используют поддельные сайты для продажи билетов. По мнению специалистов, чтобы не стать жертвой аферистов, важно тщательно проверять адреса сайтов в браузере, искать значок SSL-сертификата (замочек), изучать отзывы о продавцах и избегать переходов по ссылкам из сомнительных сообщений.
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