Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с картами Visa и Mastercard

Держатели карт Visa и Mastercard начали получать сообщения якобы от банков с предложением пройти «валидацию» для восстановления полного функционала, включая возможность трансграничных платежей. Об этом сообщает Роскачество.

Однако это очередная разводка мошенников. Злоумышленники в своих сообщениях указывают ссылку на фейковую страницу, имитирующую сайт банка, с запросом на ввод регистрационных данных. Также по этим ссылкам возможно распространение вредоносного программного обеспечения. С помощью IP-телефонии они подменяют номера, чтобы сделать свои сообщения более убедительными.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, предостерёг, что такие СМС о восстановлении работы карт Visa и Mastercard являются фишинговыми атаками.

«Необходимо понимать, что на данный момент никакой официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет, следовательно, все новости о возвращении — фейк. Никакие официальные организации не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для «валидации» карт или установки какого-либо программного обеспечения», — заявил эксперт.

Он отметил, что мошенники стремятся завладеть личными данными пользователей, включая сведения о банковских картах, а также логины и пароли от онлайн-банков. Кроме того, они пытаются установить вредоносные программы на устройства жертв, что позволяет им удалённо контролировать эти устройства.