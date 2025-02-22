Инсценировка похищения: Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники придумали новую схему с инсценировкой похищения человека, предупредил россиян депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, аферисты манипулируют гражданами за счёт страха за близкого человека. При этом жертву лишают возможности проверить информацию.

«Эта схема основывается на психологическом давлении, стремительном развитии событий и создании атмосферы паники. Мошенники тщательно продумывают свои действия, вынуждая жертву действовать поспешно, без времени на размышления», — подчеркнул собеседник RT.