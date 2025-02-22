Инсценировка похищения: Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Депутат Немкин: Мошенники придумали новую схему с инсценировкой похищения
Мошенники придумали новую схему с инсценировкой похищения человека, предупредил россиян депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, аферисты манипулируют гражданами за счёт страха за близкого человека. При этом жертву лишают возможности проверить информацию.
«Эта схема основывается на психологическом давлении, стремительном развитии событий и создании атмосферы паники. Мошенники тщательно продумывают свои действия, вынуждая жертву действовать поспешно, без времени на размышления», — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, для борьбы с мошенниками необходимо проводить профилактическую работу. Особенно важно, чтобы родители информировали детей о злоумышленниках. Правоохранительным органам тоже стоит усилить работу в этом направлении, уверен парламентарий.
Ранее россиян предупредили об активизации мошенников к 23 Февраля. По данным Роскачества, злоумышленники обманывают доверчивых граждан через фальшивые сайты по продаже билетов. Кроме того, аферисты придумали новый способ обмана россиян с кодом от домофона.