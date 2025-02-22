Российско-китайский фестиваль зимних видов спорта стартовал на льду Амура

На обледеневшем Амуре между Благовещенском и китайским Хэйхэ стартовал Российско-китайский фестиваль зимних видов спорта. На открытии выступила российская фигуристка Алина Загитова.

Отчёт с фестиваля. Видео © Telegram / Василий Орлов

«Уважаемые друзья, здесь, на льду Амура, мы проводим международные соревнования по хоккею и авторалли. Они стали уже визитной карточкой наших городов. Мы очень дорожим нашей дружбой, поздравляю всех участников, всех друзей с открытием зимнего фестиваля. Да здравствует российско-китайская дружба!» — воскликнул на церемонии открытия губернатор региона Василий Орлов.

На открытии праздника появился и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, принявший участие в символическом вбрасывании шайбы. Кроме того, на площадке продемонстрировали Кубок Гагарина — трофей за победу в КХЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, выступая в онлайн-формате, отметил, что народы России и Китая связывает многолетняя дружба, основанная на доверии. Он подчеркнул, что страны сотрудничают во всех сферах, включая спортивную. Реку Амур он назвал символом единства двух стран.

Перед началом церемонии на льду Амура расчертили уникальную ледовую открытку размером 50 на 35 метров. На ней изображены символы РФ и КНР — бурый медведь и панда. После открытия начался хоккейный матч между детскими командами России и Китая.