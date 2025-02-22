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22 февраля, 17:05

В Петербурге проходит военно-исторический фестиваль движения «Рекон»

Шлем и щит с фестиваля. Обложка © VK / РЕКОН военно-исторический фестиваль

Шлем и щит с фестиваля. Обложка © VK / РЕКОН военно-исторический фестиваль

В Санкт-Петербурге в выставочном центре «Экспофорум» проходит фестиваль военно-исторического движения «Рекон». В этом году его тематика будет основываться на истории культурной столицы. Он стартовал 22 февраля и продлится два дня.

Рыцарские бои. Фото © VK / РЕКОН фестиваль военно-исторического движения

Рыцарские бои. Фото © VK / РЕКОН фестиваль военно-исторического движения

Большая часть экспозиции рассказывает о подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны, поскольку в этом году Россия отмечает 80-летие Победы. Участники мероприятия покажут макеты полевых лагерей, модели военной техники и расскажут о блокаде Ленинграда.

Также созданы атмосферные фотозоны. Гости фестиваля могут попробовать себя в старинных ремёслах, поучаствовать в русских забавах, играх и боях в воинском снаряжении.

Воины. Фото © VK / РЕКОН фестиваль военно-исторического движения

Воины. Фото © VK / РЕКОН фестиваль военно-исторического движения

Организаторы расскажут о морских традициях, ювелирном искусстве, истории письменности, модных тенденциях разных времён. Для гостей подготовили более двадцати интерактивных площадок и мастер-классов. Внимание детей и взрослых наверняка привлекут реконструкции исторических артефактов — в частности, рыцарских мечей, шатра Тутанхамона, ладьи викингов, мушкетов солдат армии Петра Великого и многих других.

В Национальном центре «Россия» открыли московский этап фестиваля «Кино на службе Отечеству»
В Национальном центре «Россия» открыли московский этап фестиваля «Кино на службе Отечеству»

Ранее на льду реки Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ начался Российско-китайский фестиваль зимних видов спорта. На открытии выступила фигуристка Алина Загитова, а глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поучаствовал в символическом вбрасывании шайбы.

Владимир Озеров
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