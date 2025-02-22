В Петербурге проходит военно-исторический фестиваль движения «Рекон»
Шлем и щит с фестиваля. Обложка © VK / РЕКОН военно-исторический фестиваль
В Санкт-Петербурге в выставочном центре «Экспофорум» проходит фестиваль военно-исторического движения «Рекон». В этом году его тематика будет основываться на истории культурной столицы. Он стартовал 22 февраля и продлится два дня.
Рыцарские бои. Фото © VK / РЕКОН фестиваль военно-исторического движения
Большая часть экспозиции рассказывает о подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны, поскольку в этом году Россия отмечает 80-летие Победы. Участники мероприятия покажут макеты полевых лагерей, модели военной техники и расскажут о блокаде Ленинграда.
Также созданы атмосферные фотозоны. Гости фестиваля могут попробовать себя в старинных ремёслах, поучаствовать в русских забавах, играх и боях в воинском снаряжении.
Воины. Фото © VK / РЕКОН фестиваль военно-исторического движения
Организаторы расскажут о морских традициях, ювелирном искусстве, истории письменности, модных тенденциях разных времён. Для гостей подготовили более двадцати интерактивных площадок и мастер-классов. Внимание детей и взрослых наверняка привлекут реконструкции исторических артефактов — в частности, рыцарских мечей, шатра Тутанхамона, ладьи викингов, мушкетов солдат армии Петра Великого и многих других.
Ранее на льду реки Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ начался Российско-китайский фестиваль зимних видов спорта. На открытии выступила фигуристка Алина Загитова, а глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поучаствовал в символическом вбрасывании шайбы.