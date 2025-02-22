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22 февраля, 17:12

«Будете в прыщах и лысые»: Уборщица обещала навести порчу на тюменских школьниц за грязные туалеты

Уборщица из Тюмени пригрозила порчей школьницам за беспорядок в туалетах

В Тюмени уборщица повесила объявление с угрозами в женском туалете местной школы. Женщина пообещала навести порчу на девочек, которые будут устраивать беспорядок в уборной и оставлять после себя грязь. Об этом происшествии рассказали подписчики группы ВКонтакте «ЧП Тюмень».

«Уважаемые девочки! Если ещё раз вы испачкаете менструальной кровью стены в туалете, я наведу порчу на кровь. Будете ходить в прыщах и лысые», — гласит послание от сотрудницы школы.

Записка появилась в туалете местной школы. Фото © VK / ЧП Тюмень

Записка появилась в туалете местной школы. Фото © VK / ЧП Тюмень

Также уборщица настоятельно рекомендовала юным леди не целовать зеркала в школьном туалете. А чтобы точно отбить школьницам желание «страдать ерундой», автор послания сообщила, что зеркала моют тряпками для унитаза.

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Ранее сообщалось, что мэр Невинномысска Михаил Миненков радостно отреагировал на новость о появлении тараканов на кухне в здании начальной школы. По словам чиновника, насекомые стали пропадать из-за проблем с экологией в городе, поэтому их размножению нужно радоваться.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Ольга Сливченко
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