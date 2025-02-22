«Будете в прыщах и лысые»: Уборщица обещала навести порчу на тюменских школьниц за грязные туалеты

В Тюмени уборщица повесила объявление с угрозами в женском туалете местной школы. Женщина пообещала навести порчу на девочек, которые будут устраивать беспорядок в уборной и оставлять после себя грязь. Об этом происшествии рассказали подписчики группы ВКонтакте «ЧП Тюмень».

«Уважаемые девочки! Если ещё раз вы испачкаете менструальной кровью стены в туалете, я наведу порчу на кровь. Будете ходить в прыщах и лысые», — гласит послание от сотрудницы школы.

Записка появилась в туалете местной школы. Фото © VK / ЧП Тюмень

Также уборщица настоятельно рекомендовала юным леди не целовать зеркала в школьном туалете. А чтобы точно отбить школьницам желание «страдать ерундой», автор послания сообщила, что зеркала моют тряпками для унитаза.