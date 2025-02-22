Житель Одессы напал на сотрудника военкомата, его задержали

Житель Одессы напал на сотрудника военкомата во время проверки документов. Мужчина вступил в конфликт с представителем военкомата и распылил слезоточивый газ ему в лицо. Затем он несколько раз выстрелил из травмата в его строну. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области в соцсетях.