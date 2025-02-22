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22 февраля, 16:55

Житель Одессы напал на сотрудника военкомата, его задержали

Житель Одессы напал на сотрудника военкомата во время проверки документов. Мужчина вступил в конфликт с представителем военкомата и распылил слезоточивый газ ему в лицо. Затем он несколько раз выстрелил из травмата в его строну. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области в соцсетях.

Нападавший скрылся с места преступления, но его удалось найти. Им оказался 28-летний житель Берёзовского района. Пострадавшего сотрудника пришлось госпитализировать.

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Ранее в Одессе взорвали машину украинского прокурора. Взрывное устройство под машину установил 18-летний местный житель, его уже задержали. Мощность взрывного устройства составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте, включая поражающие элементы. В результате происшествия пострадал случайный прохожий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Полина Никифорова
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