Путин обсудил с членами СБ РФ развитие отношений со странами СНГ

Президент России Владимир Путин проводит очередное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны по видеосвязи. На этот раз темой встречи стало развитие отношений с партнёрами и соседями по постсоветскому пространству. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

Владимир Путин обсудил развитие отношений с государствами по постсоветскому пространству. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«У нас сегодня вопрос связанный с развитием отношений с нашими ближайшими партнёрами, коллегами, соседями по постсоветскому пространству», — сказал президент.

В рамках встречи с докладами перед главой государства выступят Министр иностранный дел Сергей Лавров и директор ФСБ Александр Бортников.