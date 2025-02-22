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22 февраля, 15:11

Путин обсудил с членами СБ РФ развитие отношений со странами СНГ

Президент России Владимир Путин проводит очередное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны по видеосвязи. На этот раз темой встречи стало развитие отношений с партнёрами и соседями по постсоветскому пространству. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

Владимир Путин обсудил развитие отношений с государствами по постсоветскому пространству. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«У нас сегодня вопрос связанный с развитием отношений с нашими ближайшими партнёрами, коллегами, соседями по постсоветскому пространству», — сказал президент.

В рамках встречи с докладами перед главой государства выступят Министр иностранный дел Сергей Лавров и директор ФСБ Александр Бортников.

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Ранее Владимир Путин провёл встречу с нашими отечественными и иностранным учёными. Лидер России поговорил с гостями. Он обсудил перспективы развития взаимодействия в сфере науки и образования.

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Life.ru

Наталья Афонина
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