Официальный представитель МИД Мария Захарова получила петицию с извинениями от итальянского народа за слова президента Республики Серджо Маттареллы, который сравнил Россию с Третьим рейхом. Письмо с извинениями вручил журналист и активист из Италии Винченцо Лоруссо.

Итальянцы извинились перед Захаровой за слова президента Маттареллы о Третьем рейхе. Видео © Telegram / Мария Захарова

Передача петиции состоялась в здании дипломатического ведомства России. В онлайн-петиции, которую подписали уже около 25 тысяч человек, говорится о том, что «итальянский народ не разделяет позицию президента» и «стремится принести извинения Российской Федерации и всему российскому народу».