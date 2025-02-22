Итальянцы извинились перед Захаровой за слова президента Маттареллы о Третьем рейхе
ТАСС: Захаровой вручили петицию с извинениями за сравнение РФ с Третьим рейхом
Официальный представитель МИД Мария Захарова получила петицию с извинениями от итальянского народа за слова президента Республики Серджо Маттареллы, который сравнил Россию с Третьим рейхом. Письмо с извинениями вручил журналист и активист из Италии Винченцо Лоруссо.
Итальянцы извинились перед Захаровой за слова президента Маттареллы о Третьем рейхе. Видео © Telegram / Мария Захарова
Передача петиции состоялась в здании дипломатического ведомства России. В онлайн-петиции, которую подписали уже около 25 тысяч человек, говорится о том, что «итальянский народ не разделяет позицию президента» и «стремится принести извинения Российской Федерации и всему российскому народу».
Ранее Life.ru писал о том, что Захарова обещала не оставлять без последствий заявление лидера Италии о том, что Россию можно приравнять к Третьему рейху. Тогда же представитель МИД вспомнила, что фашизм зародился именно в Италии.
Telegram / МИД России