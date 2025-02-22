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22 февраля, 16:50

Захарова спела Bella ciao после вручения петиции с извинениями от итальянцев

Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова встретилась с итальянским журналистом информагентства International Reporters Виченцо Лоруссо. Он передал ей петиции с подписями 10 тысяч граждан Италии, которые осуждают высказывание действующего президента Серджо Маттареллы о сравнении России с Третьим Рейхом. Захарова заявила, что российский народ помнить истинную историю Италии, и спела вместе с журналистом песню «Белла чао».

Мария Захарова спела с итальянскими журналистами песню «Белла чао». Видео © Telegram / Мария Захарова

«Очень хочется, чтобы итальянцы знали, что мы знаем истинную историю Италии — с её взлётами и падениями, с тем, что движение антифашистов, движение Сопротивления там было очень сильным», сказала официальный представитель МИД.

Ранее Захарова пообещала, что слова итальянского лидера не останутся без ответа. Она напомнила, что фашизм зародился именно в Италии, а президент этой страны не может не знать, сколько итальянских солдат во время Второй мировой войны под нацистскими стягами убивали советских граждан.

Итальянцы извинились перед Захаровой за слова президента Маттареллы о Третьем рейхе
Итальянцы извинились перед Захаровой за слова президента Маттареллы о Третьем рейхе
Обложка ©

Telegram / Мария Захарова

Полина Никифорова
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