Захарова спела Bella ciao после вручения петиции с извинениями от итальянцев

Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова встретилась с итальянским журналистом информагентства International Reporters Виченцо Лоруссо. Он передал ей петиции с подписями 10 тысяч граждан Италии, которые осуждают высказывание действующего президента Серджо Маттареллы о сравнении России с Третьим Рейхом. Захарова заявила, что российский народ помнить истинную историю Италии, и спела вместе с журналистом песню «Белла чао».

Мария Захарова спела с итальянскими журналистами песню «Белла чао». Видео © Telegram / Мария Захарова

«Очень хочется, чтобы итальянцы знали, что мы знаем истинную историю Италии — с её взлётами и падениями, с тем, что движение антифашистов, движение Сопротивления там было очень сильным», — сказала официальный представитель МИД.