Во Львовской области отменили выплаты участникам «евромайдана» 2014 года

Администрация Львовской области приняла постановление об отмене социальных выплат для лиц, принимавших участие в событиях евромайдана на Украине в 2014 году. Об этом депутат Львовского облсовета Ирина Супрун написала эмоциональный пост в своих соцсетях.

«Львовская облгосадминистрация решила лишить выплат семей Героев Небесной сотни, лиц с инвалидностью, участвовавших в Революции Достоинства, защитников и защитниц с 2014 года! Почему вы лишаете людей помощи? Почему кто-то единолично решил, что имеет такое право? Можете этот пост считать публичным обращением», — заявила она.

Депутат также опубликовала документ от департамента социальной защиты региона, где перечислены категории граждан, исключённых из программы социальной поддержки в Львовской области на 2025 год. Причины такого решения в документе не указаны.

Напомним, Киев захлестнула волна Евромайдана в ноябре 2013 года. Решение правительства приостановить евроинтеграцию стало спусковым крючком для начала массовых протестов на Майдане. Мирные демонстрации быстро переросли в кровавые столкновения. Февраль 2014-го ознаменовался драматической развязкой: Янукович был отстранён от власти Верховной радой и бежал из страны.