Пушков заподозрил Мерца в безумии после заявления о ядерном оружии для Киева

Сенатор Алексей Пушков назвал безумием предложение Фридриха Мерца, кандидата на пост канцлера Германии и лидера Христианско-демократического союза (ХДС), обсудить вопросы ядерной безопасности Европы. В интервью телеканалу ZDF Мерц отметил, что Европе не следует больше рассчитывать на защиту со стороны администрации Дональда Трампа и предложил начать переговоры с Францией и Великобританией.

«Мерц вконец обезумел: собирается провести переговоры с Парижем и Лондоном об использовании их ядерного оружия для «защиты Украины». Так далеко ещё не заходили ни Эмманюэль Макрон, ни Кир Стармер», — написал Пушков у себя в телеграм-канале.

По его мнению, США должны задуматься о том, «нужен ли им такой канцлер в Германии». Он отметил, что это вызывает ассоциации с «одержимостью из прошлого», которая уже принесла множество бедствий как для Европы, так и для самой Германии, добавил Пушков.