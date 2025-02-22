Пушков заподозрил Мерца в безумии после заявления о ядерном оружии для Киева
Сенатор Пушков назвал безумной идею Мерца о ядерной защите Украины
Сенатор Алексей Пушков назвал безумием предложение Фридриха Мерца, кандидата на пост канцлера Германии и лидера Христианско-демократического союза (ХДС), обсудить вопросы ядерной безопасности Европы. В интервью телеканалу ZDF Мерц отметил, что Европе не следует больше рассчитывать на защиту со стороны администрации Дональда Трампа и предложил начать переговоры с Францией и Великобританией.
«Мерц вконец обезумел: собирается провести переговоры с Парижем и Лондоном об использовании их ядерного оружия для «защиты Украины». Так далеко ещё не заходили ни Эмманюэль Макрон, ни Кир Стармер», — написал Пушков у себя в телеграм-канале.
По его мнению, США должны задуматься о том, «нужен ли им такой канцлер в Германии». Он отметил, что это вызывает ассоциации с «одержимостью из прошлого», которая уже принесла множество бедствий как для Европы, так и для самой Германии, добавил Пушков.
Ранее Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что передача Украине ядерного оружия зависит исключительно от решения американского президента. По его мнению, лишь лидер США вправе высказываться по этому поводу. Он также отметил, что только Трамп способен определить, возможны ли какие-либо действия в данной ситуации.
ТАСС / Станислав Красильников