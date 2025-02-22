Полевые переливания крови военнослужащим ВСУ в условиях боевых действий без должной проверки на совместимость и наличие инфекций стали обычной практикой, сообщает украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на информацию от военных. По данным издания, зафиксированы случаи заражения гепатитом С и ВИЧ.

Один из собеседников, военнослужащий ВСУ, рассказал, что, вероятно, заразился гепатитом С во время отступления своего подразделения. Он отметил, что не было возможности эвакуировать раненых, и кровь переливали прямо в полевых условиях.

«На каждую группу нам выдали боевые и медицинские рюкзаки, куда входило всё нужное, в частности капельницы и шприцы. За каждой группой был закреплен медик... Если нужно было срочно перелить кровь, смотрели, у кого совпадает группа. У одного бойца брали кровь шприцами и сразу же вводили другому», — рассказал военный.

Согласно информации издания, такие практики являются незаконными и представляют серьёзную угрозу распространения инфекций. Один из военнослужащих отметил, что некоторые солдаты покидают свои подразделения без разрешения, чтобы получить медицинскую помощь. Это особенно касается людей с ВИЧ и тех, кто проходит заместительную терапию, так как им необходимо регулярно получать лекарства.