Макрон назвал терактом нападение мужчины с ножом во французском Мюлузе

Эмманюэль Макрон, президент Франции, охарактеризовал нападение мужчины с ножом на прохожих в Мюлузе, расположенном в восточной части страны, как террористический акт. Об этом он заявил в своём аккаунте в социальной сети X.

«Нет никаких сомнений в том, что это был исламский террористический акт», — написал президент Франции.