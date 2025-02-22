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22 февраля, 18:47

Макрон назвал терактом нападение мужчины с ножом во французском Мюлузе

Эмманюэль Макрон, президент Франции, охарактеризовал нападение мужчины с ножом на прохожих в Мюлузе, расположенном в восточной части страны, как террористический акт. Об этом он заявил в своём аккаунте в социальной сети X.

«Нет никаких сомнений в том, что это был исламский террористический акт», — написал президент Франции.

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Инцидент произошел в дневное время неподалеку от крытого рынка. Подозреваемый был взят под стражу сотрудниками правоохранительных органов. Согласно заявлению прокурора, данный человек находился на учете в службе, занимающейся вопросами предотвращения террористических угроз.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Лия Мурадьян
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