Маск опроверг отключение Starlink на Украине и обвинил Reuters во лжи

Американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий департамент повышения эффективности Правительства США (DOGE), в социальной сети X опроверг информацию агентства Reuters о рассмотрении вопроса об отключении Украины от спутниковой интернет-сети Starlink.

«Reuters лжет. В качестве лжецов из среды традиционных СМИ они вторые после AP (Associated Propaganda) (имеется в виду агентство Associated Press — Прим. Life.ru) », — написал Маск.

До этого агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, утверждало, что американская сторона якобы подняла вопрос о потенциальном ограничении доступа страны к системе спутниковой связи Starlink. Говорилось, что заявление прозвучало на фоне о предоставлении Соединённым Штатам доступа к минеральным богатствам Украины.