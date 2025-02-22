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Регион
22 февраля, 20:30

Маск опроверг отключение Starlink на Украине и обвинил Reuters во лжи

Американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий департамент повышения эффективности Правительства США (DOGE), в социальной сети X опроверг информацию агентства Reuters о рассмотрении вопроса об отключении Украины от спутниковой интернет-сети Starlink.

Маск отреагировал на публикацию новости агентством в украинском англоязычном онлайн-издании Kyiv Independent.

«Reuters лжет. В качестве лжецов из среды традиционных СМИ они вторые после AP (Associated Propaganda) (имеется в виду агентство Associated Press — Прим. Life.ru)», — написал Маск.

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До этого агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, утверждало, что американская сторона якобы подняла вопрос о потенциальном ограничении доступа страны к системе спутниковой связи Starlink. Говорилось, что заявление прозвучало на фоне о предоставлении Соединённым Штатам доступа к минеральным богатствам Украины.

Обложка ©

freepik/stockgiu

Лия Мурадьян
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